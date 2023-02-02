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الرابطة المحترفة الاولى : نتائج مباريات الجولة الثانية عشرة

2023/02/02 أخبار, تونس, رياضة

الرابطة المحترفة الاولى

في ما يلي نتائج مباريات الجولة الثانية عشرة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي دارت اليوم الخميس :

الخميس 2 فيفري 2023
المجموعة الأولى
في ملعب الهادي النيفر بباردو
الملعب التونسي – النجم الساحلي صفر-1 (توقفت المباراة في الدقيقة 65 بعد اصابة الحكم المساعد)

في ملعب حمام سوسة المعشب
أمل حمام سوسة – الهلال الشابي 2-صفر

في ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي – لتحاد تطاوين صفر-1

في ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي – النادي البنزرتي 4-صفر

المجموعة الثانية
في ملعب سليمان البلدي
مستقبل سليمان – النجم المتلوي 1-1

في ملعب أحمد خواجة بالمهدية
مستقبل الرجيش – الأولمبي الباجي 1-4

في ملعب سيدي بوزيد المعشب
أولمبيك سيدي بوزيد – الاتحاد المنستيري صفر-صفر

في ملعب بن قردان
اتحاد بنقردان – النادي الافريقي 1-1

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