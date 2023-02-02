الرابطة المحترفة الاولى : نتائج مباريات الجولة الثانية عشرة

في ما يلي نتائج مباريات الجولة الثانية عشرة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي دارت اليوم الخميس :
الخميس 2 فيفري 2023
المجموعة الأولى
في ملعب الهادي النيفر بباردو
الملعب التونسي – النجم الساحلي صفر-1 (توقفت المباراة في الدقيقة 65 بعد اصابة الحكم المساعد)
في ملعب حمام سوسة المعشب
أمل حمام سوسة – الهلال الشابي 2-صفر
في ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي – لتحاد تطاوين صفر-1
في ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي – النادي البنزرتي 4-صفر
المجموعة الثانية
في ملعب سليمان البلدي
مستقبل سليمان – النجم المتلوي 1-1
في ملعب أحمد خواجة بالمهدية
مستقبل الرجيش – الأولمبي الباجي 1-4
في ملعب سيدي بوزيد المعشب
أولمبيك سيدي بوزيد – الاتحاد المنستيري صفر-صفر
في ملعب بن قردان
اتحاد بنقردان – النادي الافريقي 1-1