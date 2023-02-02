الرابطة المحترفة الاولى : نتائج مباريات الجولة الثانية عشرة

في ما يلي نتائج مباريات الجولة الثانية عشرة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي دارت اليوم الخميس :

الخميس 2 فيفري 2023

المجموعة الأولى

في ملعب الهادي النيفر بباردو

الملعب التونسي – النجم الساحلي صفر-1 (توقفت المباراة في الدقيقة 65 بعد اصابة الحكم المساعد)

في ملعب حمام سوسة المعشب

أمل حمام سوسة – الهلال الشابي 2-صفر

في ملعب الطيب المهيري بصفاقس

النادي الصفاقسي – لتحاد تطاوين صفر-1

في ملعب حمادي العقربي برادس

الترجي الرياضي – النادي البنزرتي 4-صفر

المجموعة الثانية

في ملعب سليمان البلدي

مستقبل سليمان – النجم المتلوي 1-1

في ملعب أحمد خواجة بالمهدية

مستقبل الرجيش – الأولمبي الباجي 1-4

في ملعب سيدي بوزيد المعشب

أولمبيك سيدي بوزيد – الاتحاد المنستيري صفر-صفر

في ملعب بن قردان

اتحاد بنقردان – النادي الافريقي 1-1