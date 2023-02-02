يسطو على منزل ويتجوّل بالمسروق في الطريق العام..

تفطنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بأريانة المدينة، أثناء تنفيذها لدورية أمنية لصالح الأمن العام بجهة حي النصر أريانة، إلى شاب يحمل جهاز تلفاز يجول به بالطريق العام أين حاول التحصن بالفرار بمجرد رؤيته لأعوان الدورية.

وبالقبض على المعني وتفتيشه عُثر بحوزته على مبلغ مالي قدره 3000 دينار وكمية من المصوغ وكيس بلاستيكي يحتوي على حديد وشفرة (منشار) ومفك براغي استعملها ذي الشبهة في سرقة أحد المنازل بالجهة وفق ما أكّده المتضرر (صاحب المنزل) الذي قام بالإعلام عن تعرض مقر سكناه للسرقة باستعمال الخلع.

وبالتحري مع المظنون فيه اعترف بما نسب إليه وبارتكابه لعمليات سرقة مماثلة وعن إستيلائه على كمية من الأنابيب النحاسية لعمارة في طور البناء والتفريط فيها بالبيع لأحد الأشخاص (تم القبض عليه في وقت لاحق).

باستشارة ممثل النيابة العمومية، أذن بالإحتفاظ بالمظنون فيهما من أجل “السرقة من داخل محل مسكون باستعمال الخلع واستعمال معدات معدة بطبيعتها للخلع” والأبحاث متواصلة، وفق ما افادت به الإدارة العامة للأمن الوطني.