الغاء اضراب مصبات النفايات بعد التوصل الى اتفاق اولي بين الجامعة العامة للبلديين ومنشئات التصرف في النفايات

وقعت مؤسسات التصرف في منشآت النفايات والجامعة العامة للبلديين ، الخميس، بالاحرف الاولى على الملحق التعديلي عدد 3 للاتفاقية المشتركة القطاعية لمنشآت النفايات الصلبة والسائلة مما افضى الى رفع اضراب مصبات النفايات المزمع تنفيذه لثلاثة ايام.

وأكد الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة والصناعات التقليدية في بلاغ له، انه مع توصل مؤسسات التصرف في النفايات التابعة له والجامعة العاملة للبلديين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل، تختم جولة المفاوضات القطاعية .

وأضاف، في سياق متصل، انه سيتم عقد جلسة ، غدا الجمعة بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، لامضاء الملحق التعديلي بين الجامعتين بشكل كامل ونهائئ.

يشار الى ان الجانبين وقعا في 4 نوفمبر 2014 بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، اتفاقية قطاعية مشتركة، للتصرف في النفايات، تهدف إلى تنظيم العلاقات الشغلية بين العملة القارين في القطاع، والشركات المختصة.

وأشارت وزارة الشؤون الاجتماعية، انذاك أن الاتفاقية ستمكن من تنظيم العلاقات الشغلية، بين أكثر من 1000 عامل قار من جهة، وشركات التصرف واستغلال منشآت النفايات الصلبة والسائلة وشركات التصرف في جهر الشبكات ومنشات المياه المستعملة، من جهة أخرى.