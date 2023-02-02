“توننداكس” ينهي حصة الخميس على انخفاض بنسبة 6ر0 بالمائة

– أنهى مؤشر بورصة تونس “توننداكس” تبادلات حصة الخميس على انخفاض بنسبة 6ر0 بالمائة ليبلغ مستوى 5ر8188 نقطة، وسط حجم تبادل جملي بقيمة 7ر2 مليون دينار (م د)، وفق معطيات الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”

وتصدر سهم “أوفيس بلاست” قائمة الارتفاعات للحصة ليتطور سعره بنسبة 3ر4 بالمائة (450ر1 د) وسط حجم تبادل ضئيل بقيمة ألفي دينار، تلاه سهم بيت الإيجار المالي التونسي السعودي الذي زادت قيمته بنسبة 7ر2 بالمائة (260ر2 د) وسط حجم تبادل ضعيف لم يتجاوز 12 آلف دينار

وتكبد، في المقابل، سهم مصنع الورق الخشبي بالجنوب أعلى الخسائر لتتقلص قيمته بنسبة 7ر5 بالمائة (150ر4 د) وسط حجم تبادل ناهز 8 آلاف دينار. واتبع سهم مجمع “تواصل القابضة” المنحى ذاته لينخفض بنسبة 3 بالمائة (650ر0 د) وسط حجم تبادل بلغ 17 ألف دينار

وأضفى سهم شركة صنع المشروبات بتونس حركية على السوق المالية خلال الحصة مستأثرا بمبلغ 656 ألف دينار من حجم التبادل الجملي، كما تطور سعره بنسبة 7ر0 بالمائة (900ر13 د)