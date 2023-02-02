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بطولة الرابطة المحترفة الاولى : النتائج والترتيب

2023/02/02 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

الرابطة المحترفة الاولى

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة الثانية عشرة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي دارت اليوم الخميس :

الخميس 2 فيفري 2023
المجموعة الأولى
في ملعب الهادي النيفر بباردو
الملعب التونسي – النجم الساحلي صفر-1
(توقفت المباراة في الدقيقة 65 بعد اصابة الحكم المساعد)

في ملعب حمام سوسة المعشب
أمل حمام سوسة – الهلال الشابي 2-صفر

في ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي – اتحاد تطاوين صفر-1

في ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي – النادي البنزرتي 4-صفر

الترتيب ن ل ف ت ه له عليه
1- الترجي الرياضي التونسي 27 12 8 3 1 21 6
2- النجم الرياضي الساحلي 25 11 8 1 2 21 9
3- الإتحاد الرياضي بتطاوين 17 12 4 5 3 10 11
4 – النادي الرياضي البنزرتي 13 12 3 4 5 9 15
— الأمل الرياضي بحمّام سوسة 13 12 3 4 5 8 15
6 – النادي الرياضي الصفاقسي 12 12 2 6 4 6 9
7 – الملعب التونسي 10 11 2 4 5 10 13
– – الهلال الرياضي الشابي 10 12 3 1 8 8 15

ملاحظة // هذا الترتيب لا ياخذ بعين الاعتبار نتيجة مباراة الملعب التونسي والنجم الساحلي في انتظار قرار الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة

 

المجموعة الثانية

في ملعب سليمان البلدي

مستقبل سليمان – النجم المتلوي 1-1

 

في ملعب أحمد خواجة بالمهدية

مستقبل الرجيش – الأولمبي الباجي 1-4

 

في ملعب سيدي بوزيد المعشب

أولمبيك سيدي بوزيد – الاتحاد المنستيري صفر-صفر

 

في ملعب بن قردان

اتحاد بنقردان – النادي الافريقي 1-1

 

الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1- الاتحاد الرياضي المنستيري 26 12 8 2 2 15 4

2-الاولمبي الباجي 24 12 7 3 2 19 10

3- اتحاد الرياضي بن قردان 23 12 7 2 3 11 6

4-النادي الافريقي 18 12 5 3 4 12 11

5-المستقبل الرياضي بسليمان 13 12 3 4 5 8 12

–النجم الرياضي بالمتلوي 13 12 3 4 5 9 14

7-اولمبيك سيدي بوزيد 9 12 2 3 7 6 14

8-المستقبل الرياضي بالرجيش 6 12 1 3 8 5 14

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