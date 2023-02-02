بطولة الرابطة المحترفة الاولى : النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة الثانية عشرة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي دارت اليوم الخميس :
الخميس 2 فيفري 2023
المجموعة الأولى
في ملعب الهادي النيفر بباردو
الملعب التونسي – النجم الساحلي صفر-1
(توقفت المباراة في الدقيقة 65 بعد اصابة الحكم المساعد)
في ملعب حمام سوسة المعشب
أمل حمام سوسة – الهلال الشابي 2-صفر
في ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي – اتحاد تطاوين صفر-1
في ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي – النادي البنزرتي 4-صفر
الترتيب ن ل ف ت ه له عليه
1- الترجي الرياضي التونسي 27 12 8 3 1 21 6
2- النجم الرياضي الساحلي 25 11 8 1 2 21 9
3- الإتحاد الرياضي بتطاوين 17 12 4 5 3 10 11
4 – النادي الرياضي البنزرتي 13 12 3 4 5 9 15
— الأمل الرياضي بحمّام سوسة 13 12 3 4 5 8 15
6 – النادي الرياضي الصفاقسي 12 12 2 6 4 6 9
7 – الملعب التونسي 10 11 2 4 5 10 13
– – الهلال الرياضي الشابي 10 12 3 1 8 8 15
ملاحظة // هذا الترتيب لا ياخذ بعين الاعتبار نتيجة مباراة الملعب التونسي والنجم الساحلي في انتظار قرار الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
المجموعة الثانية
في ملعب سليمان البلدي
مستقبل سليمان – النجم المتلوي 1-1
في ملعب أحمد خواجة بالمهدية
مستقبل الرجيش – الأولمبي الباجي 1-4
في ملعب سيدي بوزيد المعشب
أولمبيك سيدي بوزيد – الاتحاد المنستيري صفر-صفر
في ملعب بن قردان
اتحاد بنقردان – النادي الافريقي 1-1
الترتيب ن ل ف ت ه له عليه
1- الاتحاد الرياضي المنستيري 26 12 8 2 2 15 4
2-الاولمبي الباجي 24 12 7 3 2 19 10
3- اتحاد الرياضي بن قردان 23 12 7 2 3 11 6
4-النادي الافريقي 18 12 5 3 4 12 11
5-المستقبل الرياضي بسليمان 13 12 3 4 5 8 12
–النجم الرياضي بالمتلوي 13 12 3 4 5 9 14
7-اولمبيك سيدي بوزيد 9 12 2 3 7 6 14
8-المستقبل الرياضي بالرجيش 6 12 1 3 8 5 14