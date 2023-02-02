بطولة الرابطة المحترفة الاولى : النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة الثانية عشرة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي دارت اليوم الخميس :

الخميس 2 فيفري 2023

المجموعة الأولى

في ملعب الهادي النيفر بباردو

الملعب التونسي – النجم الساحلي صفر-1

(توقفت المباراة في الدقيقة 65 بعد اصابة الحكم المساعد)

في ملعب حمام سوسة المعشب

أمل حمام سوسة – الهلال الشابي 2-صفر

في ملعب الطيب المهيري بصفاقس

النادي الصفاقسي – اتحاد تطاوين صفر-1

في ملعب حمادي العقربي برادس

الترجي الرياضي – النادي البنزرتي 4-صفر

الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1- الترجي الرياضي التونسي 27 12 8 3 1 21 6

2- النجم الرياضي الساحلي 25 11 8 1 2 21 9

3- الإتحاد الرياضي بتطاوين 17 12 4 5 3 10 11

4 – النادي الرياضي البنزرتي 13 12 3 4 5 9 15

— الأمل الرياضي بحمّام سوسة 13 12 3 4 5 8 15

6 – النادي الرياضي الصفاقسي 12 12 2 6 4 6 9

7 – الملعب التونسي 10 11 2 4 5 10 13

– – الهلال الرياضي الشابي 10 12 3 1 8 8 15

ملاحظة // هذا الترتيب لا ياخذ بعين الاعتبار نتيجة مباراة الملعب التونسي والنجم الساحلي في انتظار قرار الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة

المجموعة الثانية

في ملعب سليمان البلدي

مستقبل سليمان – النجم المتلوي 1-1

في ملعب أحمد خواجة بالمهدية

مستقبل الرجيش – الأولمبي الباجي 1-4

في ملعب سيدي بوزيد المعشب

أولمبيك سيدي بوزيد – الاتحاد المنستيري صفر-صفر

في ملعب بن قردان

اتحاد بنقردان – النادي الافريقي 1-1

الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1- الاتحاد الرياضي المنستيري 26 12 8 2 2 15 4

2-الاولمبي الباجي 24 12 7 3 2 19 10

3- اتحاد الرياضي بن قردان 23 12 7 2 3 11 6

4-النادي الافريقي 18 12 5 3 4 12 11

5-المستقبل الرياضي بسليمان 13 12 3 4 5 8 12

–النجم الرياضي بالمتلوي 13 12 3 4 5 9 14

7-اولمبيك سيدي بوزيد 9 12 2 3 7 6 14

8-المستقبل الرياضي بالرجيش 6 12 1 3 8 5 14