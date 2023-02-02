بنزرت: حجز كميات من الحليب و874 كلغ من السكر وإعادة ضخها في المسالك القانونية بالجهة

تولت فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات ببنزرت بالإشتراك مع مصالح الأمن الوطني ببنزرت اليوم الخميس حجز كمية من الحليب المعلب نصف الدسم تقدر ب، 504 لتر وكمية من السكر المدعم السائب الموجه للإستهلاك الأسري تقدر بـ 874 كلغ تعمد تاجرا مواد غذائية أخفائها والإمتناع عن تزويد الحرفاء بها ،بحسب ما افاد به المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي .

وبين المصدر ذاته لمراسل وات بالجهة ، ان الفريق الرقابي المشترك تولى تأمين الكمية المذكورة من الحليب والسكر لأعادة ضخها في المسالك القانونية علاوة على تحرير محضري بحث ضد المخالفين من أجل ارتكابهما مخالفة الزيادة غير القانونية في الأسعار بإخفاء بضاعة.

كما تولى في نفس الاطار فريق رقابي مشترك ثان بين أعوان المراقبة الإقتصادية ومصالح الحرس البلدي بماطر حجز كمية من الحليب نصف الدسم تقدر ب 2436 لترا بمعتمدية تينجة تعمد صاحبها توزيع كمية منها خارج المسالك القانونية ولفائدة بعض المحلات التي لا تتوفر فيها مقومات ممارسة التجارة ، حيث تم تأمين المحجوز بإحدى الفضاءات التجارية وتوزيعه على المواطنين ، بالتوازي مع تحرير محضر بحث ضد الموزع من أجل القيام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية و تحرير فواتير غير مطابقة للواقع