سعيد يعود بالمستشفى الطالبة التي أجرت مؤخرا عملية زرع كبد

تفاصيل الاطاحة بشاب يُروج الهيروين والكوكايين بباب سعدون..

عاجل: هيئة ادارية طارئة لاتحاد الشغل..

الهيئة الوطنية للمحامين بتونس تصدر بلاغ هام..#خبر_عاجل

كأس إيطاليا : يوفنتوس يتأهل لنصف نهائي بالفوز على لاتسيو (1-0)

2023/02/03 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

تأهل فريق يوفنتوس للدور نصف النهائي من كأس إيطاليا لكرة القدم بفوزه على ضيفه لاتسيو بهدف دون رد امس الخميس في ختام مباريات الدور ربع النهائي من المسابقة.

ويدين يوفنتوس بالفضل في فوزه للاعبه جليسون بريمر الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (44)، ليقود فريقه لنصف النهائي.

وبتأهله، يضرب يوفنتوس موعدا مع فريق انتر ميلان في نصف النهائي، فيما يودع لاتسيو المسابقة.

وتقام مباريات نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب في الخامس من أفريل المقبل حيث يواجه اليوفي انترميلان، فيما يلتقي كريمونيزي بفريق فيورنتينا.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn