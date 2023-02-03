كأس إيطاليا : يوفنتوس يتأهل لنصف نهائي بالفوز على لاتسيو (1-0)

تأهل فريق يوفنتوس للدور نصف النهائي من كأس إيطاليا لكرة القدم بفوزه على ضيفه لاتسيو بهدف دون رد امس الخميس في ختام مباريات الدور ربع النهائي من المسابقة.

ويدين يوفنتوس بالفضل في فوزه للاعبه جليسون بريمر الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (44)، ليقود فريقه لنصف النهائي.

وبتأهله، يضرب يوفنتوس موعدا مع فريق انتر ميلان في نصف النهائي، فيما يودع لاتسيو المسابقة.

وتقام مباريات نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب في الخامس من أفريل المقبل حيث يواجه اليوفي انترميلان، فيما يلتقي كريمونيزي بفريق فيورنتينا.