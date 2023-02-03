حادثة غريبة وصادمة..والضحية رضيعة..!

تقدمت امرأة إلى الوحدات الأمنية في المهدية على إثر اعتزام زوجها استعمال دم ابنته في التنقيب عن الكنوز.

ووفق ما أفاد الناطق باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا، اليوم الجمعة 03 فيفري 2023، فان الزوجة تفطنت إلى وجود حفريات في منزلها حيث استعان زوجها بشخصين أحدهما مشعوذ، ثم تطورت الأعمال إلى استعمال تقنيات عصرية.

وتابع المتحدث في تصريح لشمس اف ام أن الزوج أبلغ زوجته أنه في حاجة إلى دم ابنته من أجل استخراج الكنوز، فقررت الفرار إلى منزل عائلتها والتقدم بشكاية إلى الوحدات الأمنية.

وأوضح بن جحا أنه تم إلقاء القبض على الأب وعلى كامل المجموعة والإحتفاظ بهم وقد تم إحالتهم على أنظار النيابة العمومية.

وتقرر إصدار بطاقةإيداع بالسجن في حق المشعوذ خاصة وأنه تم حجز مخدرات لديه، فيما وقع الإبقاء على بقية المجموعة في حالة سراح.