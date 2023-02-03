تعاون: مركز النهوض بالصادرات ينظم بعثة اقتصادية الى غانا من 14 الى 18 ماي 2023

أعلن مركز النهوض بالصادرات، الجمعة، عن تنظيم بعثة اقتصادية إلى عاصمة غانا “اكرا”، من 14 الى 18 ماي 2023، وذلك بالتعاون مع الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة.

وأفاد مركز النهوض بالصادرات في بلاغ له، أن آخر اجل للتسجيل قد حدد يوم 30 مارس 2023.

ومن بين القطاعات المعنية، هي الصناعات الغذائية والتشييد (البناء والأشغال العامة) ومواد البناء والصحة (الأجهزة الطبية والأدوية).

ويتضمن برنامج البعثة، وفق المصدر ذاته ، تظاهرة لعرض الفرص الحالية في السوق الغاني، والبحث في طرق تحسين التجارة الثنائية والاجتماعات المهنية المباشر.

ولفت المركز إلى أن برنامج اللقاءات الثنائية وزيارات المؤسسات، قد وقع تطويرها بالشراكة مع المنظمات المهنية المعنية بالاضافة إلى المستشارين والخبراء المحليين.