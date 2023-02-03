بنزرت: تأجيل إضراب أعوان شركة إسمنت بنزرت إلى 1 و2 مارس المقبل

قرّر الطرف النقابي بشركة إسمنت بنزرت التابع للاتحاد الجهوي للشغل، تأجيل الاضراب العام للاعوان المبرمج يومي 8 و9 فيفري الجاري الى تاريخ 1 و2 مارس المقبل، وذلك في أعقاب اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح المنعقدة اليوم الجمعة بمقر الولاية.

وجاء في محضر الجلسة أن الطرف النقابي للمؤسسة قبِل تأجيل الاضراب الى يومي 1 و2 مارس المقبل، وذلك تفاعلا مع طلب السلطة الجهوية بمنح وقت لمساعي فض النقاط المضمّنة في برقية الاضراب.

وقد طالب الطرف النقابي، بشأن موضوع تعطّل الإنتاج بالشركة، بتفادي التعطيل الدوري للإنتاج بسبب الشغور في بعض الخطط الوظيفية بالشركة وضعف نسبة التأطير ما أثّر سلبا على سير الإنتاج وأسهم في توتر المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة، علاوة على المطالبة بمعالجة الآثار السلبية لتعطل اسناد مقطعي 56 و57.

في المقابل، أشار الطرف الإداري خلال الجلسة إلى أن المؤسسة بصدد العمل على معالجة تلك المخلّفات، حيث تعمل جميع الأطراف من فرق فنيّة وإطارات وعمال على ذلك، وهي بصدد تسمية الإطارات المنتدبة الجديدة، وسيقع طرح شغور المراكز الكبرى على انظار مجلس الإدارة وسلطة الاشراف للنظر في الحلول الممكنة.

أما بشأن مطلب تطبيق محاضر الجلسات السابقة، فقد طالب الطرف النقابي خاصة بتطبيق نقطتي إدماج زيادات المفاوضات الاجتماعية في شبكة الأجور وتسوية وضعية بعض الاعوان حسب الخطط التي يشغلونها، بينما أشار الطرف الإداري الى انه تمت مراسلة رئاسة الحكومة تحت اشراف وزارة الصناعة بتاريخ 13 ديسمبر 2022 كما تمت إعادة التذكير بشأن الامر بتاريخ 24 جانفي 2023 والإدارة في انتظار الإفادة للتنفيذ.

يشار ان الجلسة التأمت تحت إشراف المعتمد الأول للولاية، الحبيب الخرشاني، بمساعدة رئيس مصلحة المصالحة في القطاع العام بقسم تفقدية الشغل ببنزرت، سنية النوي، وكل من الطرف النقابي الأساسي والتنفيذي وأيضا ممثلي وزارة الصناعة والطاقة والمناجم وإدارة الشركة.