عاجل/بعد الضجة الكبيرة: نادية عكاشة تخرج عن صمتها وتكشف سبب وفاة شقيقها..

ردت مديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكّاشة، اليوم الجمعة 3 فيفري 2023، على ما راج من انباء حول وفاة شقيقها اثر تعرّضه للاعتداء بالعنف بباريس الفرنسية.

وأكّدت عكاشة في تدوينة على حسابها الرسمي “فيسبوك”، ان شقيقها “عمر” توفّي اثر نوبة قلبية بمنزله.

وقالت: “لا صحة إطلاقا لما تروجه بعض الصفحات الدنيئة من أن شقيقي عمر كان ضحية إعتداء بالعنف في باريس و لما تصوره من صور مفجعة أكثر من فاجعة الموت. توفي أخي وفاة طبيعية اثر إصابته بنوبة قلبية في منزله و لنا كل الوثائق الطبية التي تثبت ذلك.

اتركونا نعيش حزننا و ألمنا بسلام تركنا لكم مراكز السلطة و وطنا يسكننا رغم فراقه بالموت و بالحياة, كفى ٱذى و إفتراء, إرجعوا إلى خالقكم و تذكروا أن كل نفس ذائقة الموت.

آحترموا مصيبة الموت و تذكروا أن كل من عليها فان و لا يبقى إلا وجه الله ذو الجلال و الإكرام.”