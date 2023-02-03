سليانة: تقدّم عدد من المشاريع في القطاع الصحي بنسب متفاوتة



يشهد عدد من المشاريع التابعة للإدارة الجهوية للصحة بسليانة تقدّما بنسب متفاوتة بقيمة إعتمادات جملية تقدر بـ3.8 ملايين دينار، وفق ما ذكره، اليوم الجمعة، المدير الجهوي للصحة بسليانة عادل الحدادي.

وأضاف الحدادي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن نسبة تقدم أشغال بناء مغازة ومطبخ بالمستشفى الجهوي بسليانة بلغت 5 بالمائة بكلفة مالية تقدر بأ2 مليون و466 ألف دينار، وذلك في إطار الجزء الأول من المرحلة الأولى من المخطط المديري للمستشفى الجهوي، كما تقدّمت أشغال تهيئة شبكة السوائل الطبية بالمستشفى الجهوي بنسبة 50 بالمائة بكلفة جملية تقدر بـ541 ألف دينار.

وتقدّمت أشغال مشروع صيانة الشبكة الكهربائية ومعدات المحول الكهربائي وتركيز مولد كهربائي بالمستشفى المحلي ببرقو بنسبة 10 بالمائة بكلفة جملية تقدر بـ 464 ألف ديننار، فيما بلغت نسبة تقدّم أشغال مشروع إعادة بناء مركز الصحة الأساسية بمنطقة الفضول بمعتمدية كسرى 30 بالمائة بقيمة إعتمادات تقدّر بـ404 آلاف دينار، وفق ذات المصدر.

وكشف، في سياق متصل، أنّ عددا من المشاريع التي تندرج في نطاق الجزء الثاني من المرحلة الأولى من المخطط المديري للمستشفى الجهوي لا تزال في طور الدراسات وتضمّ أقساما استشفائية وقسما للإنعاش وقسما لجراحة العظام وقسما لأمراض المجاري البولية والأمعاء.

وفي ما يتعلق بتعطّل آلة المفراس منذ أكثر من 9 أشهر، أوضح الحدادي أنه تم فسخ العقد مع الشركة المتعاقدة المكلفة بالصيانة نظرا لعدة تجاوزات، وقد تم إقتناء آلة مفراس جديدة بتمويل من الإتحاد الأوروبي، مؤكدا بخصوص إشكالية قاعة المياه بقسم تصفية الدم بالمستشفى الجهوي بسليانة،أنه سيتم تعويضها لتكون جاهزة في أقرب الآجال وهي قاعة إضافية لحلحلة جملة من الإشكاليات.