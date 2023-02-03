إصدار بطاقة إيداع في حق سيف الدين مخلوف

أفادت عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في ما يعرف ب “قضية المطار” إيناس الحراث، بأنّ محكمة الاستئناف العسكرية أصدرت اليوم الجمعة، بطاقة إيداع في حق رئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، بعد قبول الإعتراض شكلا على الحكم الصادر ضدّه سابقا.

وأوضحت الحراث، في مقطع فيديو على صفحتها بشبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، “أنّه رغم قبول المحكمة لهذا الاعتراض شكلا، مما يعني إلغاء الحكم الغيابي وعودة موكّلها إلى حالة السراح، إلا أنها أصدرت اليوم بطاقة إيداع في حق موكلها ليظل في السجن”.

وكانت محكمة الاستئناف العسكرية، قضت يوم 20 جانفي الماضي بسجن سيف الدين مخلوف والمهدي زقروبة أربعة عشر شهرا للأول وأحد عشر شهرا للثاني مع النفاذ العاجل، وحرمان زقروبة من ممارسة مهنة المحاماة مدة خمس سنوات.

يشار الى أن المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، كانت قضت في وقت سابق (17 ماي 2022)، بسجن كل من سيف الدين مخلوف ونضال السعودي ومحمد العفاس وماهر زيد، إضافة إلى المحامي مهدي زقروبة لمدد تراوحت بين 3 و6 أشهر. كما قضت بعدم سماع الدعوى في حقّ عبد اللطيف العلوي (النائب في البرلمان المنحل عن ائتلاف الكرامة)، في القضية ذاتها.

وتعود أطوار هذه القضية إلى مارس 2021، عندما تعمّد عدد من نواب ائتلاف الكرامة بالبرلمان المنحل، إحداث الشغب داخل مطار تونس قرطاج، احتجاجا على منع مواطنة من السفر، باعتبارها مشمولة بالإجراء الحدودي “آس 17”.