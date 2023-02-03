متابعة/عثر على جثتها مشوهة: الاطاحة بقاتل فتاة 16 سنة..وهذه التفاصيل..

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2023/02/03 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بزغوان بولبابة المشي أنه تم الكشف على هوية قاتل الفتاة التي تم العثور على جثتها اليوم بفضاء القاعة الرياضية بمنطقة المقرن التابعة لولاية زغوان وإلقاء القبض عليه من قبل أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بزغوان.

وأضاف المشي في تصريح لاذاعة الجوهرة اف ام ان المتهم اعترف بارتكابه للجريمة وبكل وقائعها وهو كهل في عقده الرابع أصيل المنطقة المذكورة.

وبين المصدر ذاته أن الجثة مفقوءة العينين وتحمل آثار عنف حادة على وجهها ورأسها وكامل جسدها فضلا عن آثار خنق على مستوى الرقبة كما أن القاتل قام بجرها على مسافة تناهز 50 مترا وانتشرت دماؤها على الجدران وعلى مكان السحل مؤكدا أن عملية التنكيل بالجثة قد تنم على الإنتقام والتشفي أو أن القاتل مصاب باضطرابات نفسية.

ويذكر ان أهالي منطقة المقرن استيقظوا اليوم على فاجعة مقتل فتاة من مواليد 2008 بفضاء القاعة الرياضية بالمكان تحمل جثتها اثار عنف شديدة بكامل جسدها.

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