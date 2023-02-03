اصطدام بين سيارتين تقلان عملات فلاحة..وهذه حصيلة الجرحى..

جد مساء اليوم الجمعة 3 فيفري 2023 حادث مرور على مستوى طريق بوعوان أسفر عن إصابة 8 عاملات فلاحيات بجروح متفاوتة الخطورة.

وتتمثل صورة الحادث في اصطدام سيارتين من نوع Isuzu على متنهما حوالي 20 عاملة فلاحة بطريق بوعوان مفترق بوذينة وبالتحديد الطريق المؤدية إلى ولاية باجة على مستوى وادي كساب.

وتم توجيه سيارة إسعاف حماية مدنية وشاحنة إنقاذ وسيارتي إسعاف تابعة للمستشفى المحلي ببوسالم وعند الوصول وبعد المعاينة اتضح إصابة 8 نساء إصابات مختلفة، وتم بعد تلقيهن الاسعافات الأولوية نقل المصابات نحو المستشفى المحلي ببوسالم أين تم الاحتفاظ بهن بقسم الانعاش وأكد مصدر طبي أن حالتهن مستقرة وفق ما نقلته موزاييك .