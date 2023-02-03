وزارة التجارة تصدر بلاغ هام..

أعلنت وزارة التجارة ان التحقق الدوري الإجباري لأدوات القيس خلال سنة 2023 سيكون عبر وضع علامة تتكون من الحرف “م” متبوع بالحرف اللاتيني “A “أو بوضع لصيقة تحتوي على بيان صلوحية الوسم.

واكدت الوزارة في قرار صدر بالرائد الرسمي عدد 11 لسنة 2023 ان التحقق الدوري يكون إما بمقرات الوكالة الوطنية للمترولوجيا أو بالمؤسسات الماسكة لأدوات قيس وتكلف الإدارات الجهوية للتجارة بالتحقق الدوري بمكاتبها القارة أو بالمكاتب المؤقتة المقامة خارج الولايات.

وتشير بيانات الوزارة الى انها نفذت 696 ألف عملية تفقد خلال 2022 افضت الى رفع زهاء 105 الف مخالفة اقتصادية من بينها 14 الف و 900 مخالفة متعقلة بالمترولوجيا و الجودة ومخالفات اخرى.

وتجرى عمليات التحقق بالمؤسسات الماسكة لأدوات قيس حسب التواريخ وخلال المدة المتفق عليها بين الوكالة الوطنية للمترولوجيا والمؤسسات المعنية باستثناء عمليات التحقق على موزعات الوقود ذات الإقامة الثابتة

ويتعين على ماسكي أدوات التعبئة أو أدوات الوزن ذات الاشتغال الأوتوماتيكي السهر على دقة وحسن اشتغال أدواتهم وذلك بالقيام دوريا برقابة إحصائية على وزن أو كيل المواد المعبأة.

وتطلب وزارة التجارة تضمين هذه النتائج بدفاتر معدة للغرض على ان يتم تقديمها عند أول طلب إلى الأعوان المكلفين بمراقبة ووسم هذه التجهيزات.