اثباتات وأدلة جديدة في قضية اغتيال بلعيد..#خبر_عاجل

قال حاتم المزيو عميد المحامين التونسيين أن عمادة المحامين ستعقد يوم الاربعاء المقبل بالعاصمة ندوة صحفية بالشراكة مع هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي تقدم خلالها تفاصيل دقيقة تتضمن إثباتات ومؤيدات تتعلق بجريمة الاغتيال تساهم في الوصول الى معرفة ما جرى وكشف الحقيقة كاملة فيمن تورط وحرض واغتال ومن أخفى وتستر.

ولفت المزيو في تصريح لموزاييك إلى أن ”الخيوط بدأت تتوضح” وأن الثقة قائمة في القضاء التونسي وقدرته على كشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين في هذه القضية التي طالت 10 سنوات ولا زالت في الطور الابتدائي بالمحكمة الابتدائية بتونس وشدد بالقول على ان ” شكري حي يحاصرهم … شهيد يحاسبهم “.