هام: هذه مرتبة تونس بين البلدان الاكثر مديونية لصندوق النقد الدولي..

صنفت تونس مؤخرا في المرتبة 12 من بين البلدان الأكثر مديونية لصندوق النقد الدولي وذلك وفق ما كشفت عنه قائمة البلدان الأكثر مديونية للصندوق والتي تم تحديثها بتاريخ 24 جانفي 2023 تزامنا مع صدور تقرير المخاطر العالمية والذي نشر بمناسبة المنتدى الإقتصادي العالمي ”دافوس”

وحسب ما كشفت عنه القائمة الجديدة فإن 94 دولة في العالم مدينة لصندوق النقد بمبلغ إجمالي مستحق يبلغ 111.6 مليار وحدة حقوق سحب خاصة أي ما يعادل 150 مليار دولار ،وصنف التحيين الجديد لقائمة البلدان الأكثر مديونية لصندوق النقد الدولي 3 دول ذات بعد جغرافي وديمغرافي أكبر بكثير من تونس مثقلة بالديون للصندوق.

ووفق المصدر ذاته فإن تونس مدينة لصندوق النقد بقيمة 1525.9 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة أي ما يعادل 2060.17 مليون دولار بسعر وحدة حقوق السحب الخاصة / الدولار (1.35012 في 25 جانفي 2023) وهذه الديون المستحق سدادها في آجالها تضع تونس في المرتبة 12 بين أكثر البلدان مديونية لصندوق النقد الدولي.

وقدم تقرير المخاطر العالمية قائمة بالتهديدات التي تواجه معظم دول العالم وفيما يتعلق بتونس تم تحديد 5 تهديدات تتعلق بتفاقم أزمة الديون العالية على المدى القصير في حين تم تحديد التهديد الثاني الذي يتعلق بخطر إنهيار الدولة الذي يمكن أن يحدث في أعقاب أزمات شديدة في إمدادات السلع والخطر الثالث يتعلق بغلاء المعيشة وإرتفاع تكلفة الحياة أم الخطر الأكثر تهديدا يتعلق بإرتفاع نسبة التضخم إلى قرابة 10 % والذي من المحتمل أن تكون تبعاته فورية على الإقتصاد التونسي وسيكون بمثابة السرطان الذي ينخر المجتمع وفق تقرير لجريدة الصباح.