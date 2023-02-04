سعيد يتصدر نوايا التصويت للتشريعية وكادوريم في المرتبة الثالثة..

كشف صاحب مؤسسة سيغما كونساي حسن الزرقوني خلال ندوة صحفية السبت 4 فيفري 2023 أنّ نتائج سبر أراء شهر جانفي الماضي حول ميولات التونسيين السياسية والمرشح الأوفر حظا للتصويت له خلال الانتخابات الرئاسية القادمة أظهرت أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يليه الناشط السياسي صافي سعيد ثم مغني الراب ”كادوريم”، تليهم في المرتبة الرابعة رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسي احتلوا المراتب الاربع الاولى في توجهات المستجوبين للرئاسيات لسنة 2023.

ووفق ما نقلته موزاييك فقد بينت الاحصائيات أن 49.9% عبروا عن اختيارهم قيس سعيد في التصويت للرئاسيات القادمة يليه صافي سعيد بنسبة 10.3% ومغني الراب ”كادوريم” بـ5.9% وعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر بـ4.6% يليهم منصف المرزوقي وفاضل عبد الكافي وناجي جلول وغيرهم.