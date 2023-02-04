عاجل: سقوط جزء من سقف الإستعجالي بمستشفى فطومة بورقيبة..

أصدرت ولاية المنستير بلاغا حول حادثة تسرب مياه بقسم الإستعجالي في مستشفى فطومة بورقيبة وتسببها في انهيار جزء من سقف القسم.

وأكدت الولاية، أنه خلافا لما يتم ترويجه، فإن الحادث لم يكتس خطورة كبرى على سلامة الأشخاص أ المبنى والتجهيزات، واعتبرته من الحوادث العرضية التي قد تحدث بمناسبة اعادة تركيب شبكة المياه.

وأوضح البلاغ أن سبب نزول المياه من السقف كان نتيجة لتفكك قناة بلاستيكية لنقل المياه لم تكن مثبتة كما يجب عند إنجاز أشغال إعادة الشبكة، وهو ما تسبب في نزول الماء وتصدع بعض أغلفة الجبس بالسقف وتساقطها.

وأشارت إلى التدخل الفوري من فريق الصيانة وعودة عمل شبكة توزيع الماء دون تسجيل أضرار جسيمة سواءً بالأشخاص أو التجهيزات.

وقالت ولاية المنستير، أنه سيتم إجراء جميع التحقيقات اللازمة في الموضوع وتحديد المسؤوليات والقيام بالتتبعات عند الاقتضاء وفق نص البلاغ.