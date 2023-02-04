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مدنين: غلق باب قبول الطعون في النتائج الأولية للتشريعية..

2023/02/04 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أُغلق يوم أمس الجمعة، باب الطعون في النتائج الأولية من الدور الثاني للانتخابات التشريعية، بقبول طعنين لمترشحين اثنين بولاية مدنين بكل من الدائرة الإنتخابية جرجيس والدائرة الإنتخابية مدنين الجنوبية سيدي مخلوف، وفق رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بلقاسم الهلالي.

وأضاف الهلالي، أن الهيئة تنتظر، بعد هذه المرحلة، إعلاما من المحكمة الإدارية بالتواريخ المحددة للنظر في هذه الطعون التي رفعها المترشحان ضد هيئة الانتخابات حول النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في دورها الثاني.

وانتهت النتيجة الـولية في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية التي دارت بين 10 مترشحين بـ5 دوائر انتخابية من جملة 7 دوائر انتخابية بالدائرتين التي شملتها الطعون بحصول المترشح محمد ضو على 2793 صوتا مقابل حصول المترشح نصر الرقاد على 2240 صوتا بالدائرة الانتخابية مدنين الجنوبية سيدي مخلوف، وحصول المترشح مسعود قريرة على 2246 صوتا مقابل حصول منافسه أحمد شفتر على 2223 صوتا بالدائرة الانتخابية جرجيس.

للتذكير فإن حصة ولاية مدنين بالبرلمان 7 مقاعد.

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