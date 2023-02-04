عاجل/متابعة: جريمة مقتل تلميذة بزغوان..تطورات جديدة..

أصدرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة اليوم السبت 04 فيفري 2023، بلاغا بخصوص جريمة مقتل تلميذة في المقرن بولاية زغوان.

وقالت الوزارة إنه تمّ بالتنسيق مع المصالح الجهوية لوزارتي التربية والصحّة التعهّد النفسي بكافة تلاميذ المدرسة الإعدادية التي كانت الضحيّة تزاول دراستها بها، وأكدت أن فريق عمل متكون من 5 إخصائيين نفسانيين مرفوقين بإطارات الإدارات الجهويّة المتدخّلة والمندوب الجهوي لحماية الطفولة تنقلوا صباح اليوم السبت إلى المدرسة الإعداديّة بالمقرن وعقدوا جلسة عمل لوضع مخطط لكيفية التعهّد بالأطفال خاصة وأنه آخر يوم للدراسة قبل العطلة.

وقد تم التعهد النفسي بكافة التلاميذ بالمدرسة في لقاء أولي على أن يتواصل التعهّد بالأطفال الأكثر عوارض خلال العطلة المدرسيّة.

وأعلنت الوزارة أن الإخصائيّة النفسانية بالمندوبية الجهويّة للمرأة والأسرة بزغوان، تولت المتابعة النفسيّة الفوريّة لشقيق الضحيّة البالغ من العمر 9 سنوات وكذلك بأبناء الجاني القصّر وزوجته.