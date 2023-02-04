تنبيه هام: هاتين الولايتين دون تيار كهربائي غدا الأحد..

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2023/02/04 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، أنه سيقع قطع التيار الكهربائي، يوم الأحد 5 فيفري 2023، من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا.
ويشمل الانقطاع المناطق التالية:
ولاية سوسة
بوفيشة: حي الزهور، الحي العسكري، المعايزية، شقاف، النقطة الكيلومترية 71 و72، قصر منارة، سيدي سعيد، سيدي مطير.
سيدي بوعلي: وسط المدينة، شارع الحبيب بورقيبة، شارع المغرب العربي الكبير، شارع الاستقلال، شارع الجمهورية، أولاد علي، الوريمة، الكنانة، الشياب، السطح، الأبيار، الشويشة.
ولاية المنستير
بنبلة: وسط المدينة المنارة، عمارة السانية الفرينة، الحي السكني الفرينة، عمارة GMF العقبة، عمارات المرابطين، عمارة الأفنان.
خنيس: طريق قصيبة وسط المدينة
مع العلم أنه سيقع إرجاع التيار الكهربائي دون سابق إعلام، حسب تقدم الأشغال.

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