تنبيه هام: هاتين الولايتين دون تيار كهربائي غدا الأحد..

أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، أنه سيقع قطع التيار الكهربائي، يوم الأحد 5 فيفري 2023، من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا.

ويشمل الانقطاع المناطق التالية:

ولاية سوسة

بوفيشة: حي الزهور، الحي العسكري، المعايزية، شقاف، النقطة الكيلومترية 71 و72، قصر منارة، سيدي سعيد، سيدي مطير.

سيدي بوعلي: وسط المدينة، شارع الحبيب بورقيبة، شارع المغرب العربي الكبير، شارع الاستقلال، شارع الجمهورية، أولاد علي، الوريمة، الكنانة، الشياب، السطح، الأبيار، الشويشة.

ولاية المنستير

بنبلة: وسط المدينة المنارة، عمارة السانية الفرينة، الحي السكني الفرينة، عمارة GMF العقبة، عمارات المرابطين، عمارة الأفنان.

خنيس: طريق قصيبة وسط المدينة

مع العلم أنه سيقع إرجاع التيار الكهربائي دون سابق إعلام، حسب تقدم الأشغال.