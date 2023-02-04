خلال 2022: العاصمة تستحوذ على جل العرض والطلب للسوق العقارية

يرتكز جل العرض والطلب حول السوق العقارية التونسية بنسبة 80 بالمائة و65 بالمائة وحول شراء الشقق بالعاصمة وما جاورها خلال سنة 2022، وفق ما كشفت عنه دراسة كمية نشرتها، اليوم السبت،المنصة الرقمية في قطاع العقارات مبوب تونس.

وتستحوذ العاصمة من ناحية الطلب، حسب المصدر ذاته، على 79 بالمائة من طلبات الشقق للكراء و71 بالمائة من طلبات الشقق المعروضة للبيع.

وفيما يتعلق بمساحة السكن، تحتل المساحة التي تتراوح بين 120 و160 متر مربع، المرتبة الأولى من حيث العروض بنسبة 25 بالمائة و 26 بالمائة من طلبات شراء الشقق، علاوة على أن المساحة نفسها مطلوبة من حيث عروض وطلبات كراء الشقق بنسبة 28 و29 بالمائة.

وتحتل المساحة المتراوحة بين 100 و120 متر مربع المرتبة الثانية بالنسبة إلى كراء الشقق وشرائها، في حين لازال الإقبال ضعيف على المساحات الأقل من 50 متر مربع.

وبخصوص عروض الكراء، أكدت الدراسة تموقع منطقة ضفاف البحيرة 1 و البحيرة 2 على رأس قائمة كراء مكاتب العمل، بنسبة 18 و 23 بالمائة، متقدمة على منطقة حدائق قرطاج بنسبة 12 بالمائة، تليها منطقة سكرة بنسبة 5 بالمائة واريانة المدينة بنسبة 3 بالمائة والشرقية بنسبة 2 بالمائة.

وكشفت الدراسة أن متوسط أسعار كراء مكاتب العمل لا تقل عن 1500 دينار، ومرتبطة بالأحياء القديمة في وسط مدينة تونس على غرار خير الدين باشا وبلفيدير وموتويلفيل وغيرها.

من ناحية أخرى، تم تسجيل أعلى الأسعار في أحياء تونس الجديدة مثل المركز العمراني الشمالي و البحيرة 1 و 2 و 3 وللاستقرار هناك لابد من احتساب ما لا يقل عن 3000 دينار كراء شهريا.

أما عن المناطق الأكثر رواجا لشراء شقق في منطقة تونس الكبرى، فإن أسعار المتر المربع كالاتي: حي النصر 2 (2590 دينار) وسكرة (2660 دينار) وحدائق قرطاج (3810 دينار) وبومهل البساتين (2100 دينار.

وفيما يتعلق بالوطن القبلي فإن الأحياء الأكثر طلبا هي الحمامات الشمالية (2720 دينار) وقليبية (1900 دينار) وحي الوفاء (2435 دينار) ووسط مدينة نابل (2300 دينار).

أما عن منطقة الساحل، فنجد سهلول (2370 دينار) والقنطاوي (3270 دينار) وحمام سوسة (2200 دينار) وهرقلة (2190 دينار)، من بين المناطق الأكثر إقبالا على شراء الشقق.