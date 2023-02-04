عاجل: منع نبيل بافون من السفر..

أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابق نبيل بفون، اليوم السبت، مُنعه من السفر بسبب “عدم تطابق مهنته المضمّة في جواز السفر مع مهنته الحاليّة”.

وكشف بفّون، في فيديو نشره على صفحته الرسميّة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنّه تحصّل على عقد عمل في الخارج مع مؤسّسة دوليّة “محترمة” في المجال الانتخابي، وكان من المفترض أن يسافر اليوم إلى نواكشوط (موريتانيا).

وأضاف بافون ان اسمه ضمن قائمة الـ S17، وقد تم اعلامه عند توجّهه في الصباح الباكر إلى المطار، انه ممنوع من السفر لأنّ مهنته الواردة في جواز السفر لا تُطابق مهنته الحاليّة، وبالتالي يجب عليه القيام بتغيير جواز السفر..”.