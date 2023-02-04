تنبيه هام وتوصيات لمستعملي هذه الطريق..

أعلنت شركة تونس الطرقات السيارة مستعملي الطريق السيارة أ1 قابس – رأس الجدير والقادمين من رأس الجدير ومدنين والقاصدين وذرف والمطوية والصخيرة والمحرس عبر محطات الاستخلاص بالطريق السيارة صفاقس قابس أنه يتعين عليهم الخروج عبر محول قابس الجنوبية المدو وأخذ تذكرة العبور للاستظهار بها عند الخروج لتجنب دفع معلوم المرور الأقصى في صورة عدم تقديم تذكرة العبور.

تجدر الإشارة إلى أن هذا البلاغ لا يهم مستعملي الطريق السيارة القادمين من رأس الجدير ومدنين والقاصدين محطات الاستخلاص الأخرى من صفاقس الجنوبية – عقارب إلى مساكن.

من جهة أخرى أفادت الشركة القادمين من رأس الجدير ومدنين والقاصدين مدينة قابس بأنه يتعين عليهم الخروج من محول قابس الجنوبية المدو أو محول وذرف المطوية.