إماطة اللثام عن عملية سرقة وإلقاء القبض على مقترفيها..

في إطار المحافظة على الأمن العام و على اثر شكاية تقدم بها أحد متساكني معتمدية السرس و أعلم عن تعرض محل سكناه للسرقة بايلاء الموضوع الأهمية اللازمة و تفعيل العمل الإسترشادي و بعد نصب كمين محكم تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 02 و 03 فيفري 2023 دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بالسرس من إلقاء القبض على نفرين أصيلي الجهة و بمزيد التحري معهما صرحا و أنهما قاما بالعملية المذكورة حيث أمكن حجز المسروق المتمثل في قطع حجرية , قطع معدنية , قطع أثرية و كمية من مسحوق أسود اللون .

باستشارة النيابة العمومية أذنت بمباشرة عدد 02 قضايا عدلية موضوعها السرقة من داخل محل مسكون باستعمال التسور و الخلع و مسك و حيازة و اخفاء قطع أثرية و المشاركة في ذلك و الإحتفاظ بالأطراف الثلاثة .