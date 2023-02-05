إماطة اللثام عن عملية سرقة وإلقاء القبض على مقترفيها..

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2023/02/05 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

في إطار المحافظة على الأمن العام و على اثر شكاية تقدم بها أحد متساكني معتمدية السرس و أعلم عن تعرض محل سكناه للسرقة بايلاء الموضوع الأهمية اللازمة و تفعيل العمل الإسترشادي و بعد نصب كمين محكم تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 02 و 03 فيفري 2023 دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بالسرس من إلقاء القبض على نفرين أصيلي الجهة و بمزيد التحري معهما صرحا و أنهما قاما بالعملية المذكورة حيث أمكن حجز المسروق المتمثل في قطع حجرية , قطع معدنية , قطع أثرية و كمية من مسحوق أسود اللون .

باستشارة النيابة العمومية أذنت بمباشرة عدد 02 قضايا عدلية موضوعها السرقة من داخل محل مسكون باستعمال التسور و الخلع و مسك و حيازة و اخفاء قطع أثرية و المشاركة في ذلك و الإحتفاظ بالأطراف الثلاثة .

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