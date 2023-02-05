تفاصيل الاحتفاظ بإطار ديوني و شخص آخر من أجل شبهة الرشوة..

أكد المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد و الناطق الرسمي جابر الغنيمي أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد اذنت بالاحتفاظ بشخصين أحدهما اطار ديواني و ادراج شخص ثالث بالتفتيش و ذلك من أجل شبهة الرشوة و استغلال موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره و الاضرار بالادارة و تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص و الأملاك و المشاركة في ذلك.

وياتي ذلك على خلفية شبهة تعمد الإطار الديواني تسليم عدد من شهائد رفع يد تتعلق بعدد من السيارات الاجنبية قصد تونستها بطريقة غير قانونية مقابل الحصول على مبالغ مالية متفاوتة.

و أضاف الغنيمي ان الأبحاث مازالت متواصلة للكشف على كافة ملابسات القضية. و سيقع إحالةالمحضر لاحقا علي النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا حال استكمال الابحاث.