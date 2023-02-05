صادم: خلاف حول الزطلة ينتهي بعملية طعن..وهذه التفاصيل..

أذنت النيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بالاحتفاظ بشخص وإدراج شقيقيْن في التفتيش، إثر تورّطهم ليلة أمس في طعن شابيْن بسكاكين بعد تقييدهما بسبب خلاف حول اقتناء مادّة الزطلة.

وتفيد المعطيات الأوّلية بأنّ المتضرّرين وهما صديقان توجّها ليلة أمس لاقتناء مادة القنب الهندي “الزطلة” من أشقاء من معارفهما بجهة طبربة، وعند وصولهما ولأسباب لاتزال محلّ بحث نشب خلاف بين الطرفين وكان الشقيقان مرفوقين بأحد أقاربهما وهو عسكري فعمد ثلاثتهم إلى تقييد الصديقين بواسطة حبل قبل أن يتولوا تعنيفهما وتعرّض أحد الصديقين إلى طعنة بواسطة سكين على مستوى الظهر فيما تعرّض الثاني إلى إصابة قوية على مستوى الرقبة ليتم نقلهما الى المستشفى وتوصف حالتهما بالحرجة للغاية.

وحسب ذات المعطيات وبمجرد إشعار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بالواقعة، تقرّر تعهيد أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة بإجراء الأبحاث اللازمة حيث تمكنوا من إيقاف العسكري والاحتفاظ به فيما تمّ إدارج الشقيقين في التفتيش إثر تحصّنهما بالفرار وفق ما اوردته موزاييك.