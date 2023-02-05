حركة النهضة تصدر بلاغ هام..

عبرت حركة النهضة عن تضامنها الكامل مع الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون إثر منعه من السفر إلى الخارج في مهمة دولية.

واعتبرت حركة النهضة في بلاغ لها اليوم الأحد 05 فيفري 2023، نبيل بافون هو الرئيس الشرعي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعبرت عن إدانتها لكلّ الإجراءات التعسفيّة وغير القانونيّة التّي طالته انتقاما وتشفّيا من مواقفه الرافضة لإجراءات 25 جويلية 2021 غير الدستوريّة، وفق نص البلاغ.

كما أدانت بشدّة الاجراءات التعسفية للمنع الاعتباطي من الحق في السفر وممارسات التّنكيل بكلّ المخالفين للانقلاب العبثي الذي دمّر الحياة السّياسية ويجرّ البلاد إلى هاويّة الإفلاس ويرمي بها نحو المجهول حسب البلاغ.