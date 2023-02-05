ارتفاع عجز الميزان التجاري للقطاع الصناعي الى 9.9 مليار دينار خلال كامل سنة 2022

ارتفع عجز الميزان التجاري للقطاع الصناعي خلال كامل سنة 2022 بقيمة 9.9 مليار دينار مقابل عجز ب 7.1 مليار دينار خلال عام 2021

ويعزى هذا العجز وفق بيانات نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد أساسا الى ارتفاع قيمة صادرات القطاع الصناعي خلال السنة الفارطة.

وحققت الصادرات الصناعية خلال كامل سنة 2022 نموا بنسبة 21.7 بالمائة لتبلغ ما قيمته 50.7 مليار دينار مقابل 41.7 مليار دينار خلال سنة 2021 كما زادت

الواردات الصناعية بنسبة 1ر24 بالمائة لتبلغ مع اواخر السنة الفارطة 6ر60 مليار دينار مقابل 9ر48 مليار دينار في عام 2021

وأظهرت ذات البيانات، بخصوص التوزيع القطاعي للصادرات الصناعية زيادة في المبيعات الخارجية للصناعات المعملية دون استثناء تراوحت أدناها بين 14.5 بالمائة

وأقصاها 44.8 بالمائة.

ومن حيث القيمة حقق قطاع النسيج والملابس أعلى قيمة تصدير ببلوغه مستوى 9.1 مليار دينار في العام الفارط مقابل 7.6 مليار دينار في السنة التي سبقته بنمو

ب 20 بالمائة.

وبلغت المبيعات الخارجية لقطاع الصناعات الكيميائية 5 مليار دينار متجاوزة نتائج سنة 2021 حيث تم تسجيل صادرات بقيمة 3.4 مليار دينار بزيادة استقرت

على43.4 بالمائة.

وحقق قطاع الصناعات الغذائية نتائج محترمة ببلوغ مستوى صادرات في حدود 7ر4 مليار دينار مقابل 2ر3 مليار دينار بزيادة بنسبة 8ر44 بالمائة كما زادت صادرات

الصناعات المختلفة بنسبة 3ر22 بالمائة لتتجاوز مع اواخر العام المنقضي 4 مليار دينار مقابل 2ر3 مليار دينار في 2021

أما قطاع مواد البناء والخزف والبلور فقد زادت مبيعاته الخارجية بين سنتي 2021 و2022 بقيمة قدرت في حدود 277 مليون دينار لتبلغ مع اواخر السنة الفارطة 1287

مليون دينار مقابل 1009 مليون دينار.

وفي السياق ذاته تطورت صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 14.5 بالمائة لتبلغ 2.4 مليار دينار مع أواخر السنة المنقضية مقابل 2.1 مليار دينار في عام

2021

أما بالنسبة الى واردات القطاع الصناعي فإن بيانات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد أظهرت ان قطاع الجلود والاحذية حقق أعلى قيمة توريد بقيمة 13.6 مليار

دينار مقابل 10.5 مليار دينار في عام 2021 يليه قطاع الصناعات الكيميائية بواردات بقيمة 10 مليار دينار مقابل 7.7 مليار دينار فقطاع النسيج والملابس بمشتريات

خارجية بقيمة 7.7 مليار دينار مقابل 6 مليار دينار في ذات الفترة، لتزيد واردات قطاع الصناعات المختلفة من 4.5 مليار دينار في 2021 الى 6.4 مليار دينار سنة 2022

وفي ذات السياق زادت واردات قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 60.4 بالمائة لتبلغ مع أواخر العام الماضي ما قيمته 4.1 مليار دينار مقابل 2.5 مليار دينار في الفترة

المذكورة.