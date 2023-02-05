الرابطة المحترفة الاولى (الجولة 13) : اتحاد تطاوين والنادي الافريقي يصعدان لجموعة التتويج

التحق اتحاد تطاوين والنادي الافريقي بركب الفرق المتاهلة الى مجموعة التتويج بعد تعادل الاول مع مضيفه الترجي الرياضي 2-2 وفوز الثاني على ضيفه مستقبل الرجيش 1-صفر بينما تاكد نزول مستقبل الرجيش الى الرابطة المحترفة الثانية في اعقاب الجولة الثالثة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي اقيمت اليوم الاحد.

وكانت اندية النجم الساحلي والترجي الرياضي والاتحاد المنستيري واتحاد بنقردان والاولمبي الباجي ضمن ترشحها الى مجموعة التتويج لتبقى بطاقة واحدة عن المجموعة الاولى ستكون محل صراع كبير بين اربعة فرق هي امل حمام سوسة والنادي الصفاقسي والنادي البنزرتي والملعب التونسي.

في المجموعة الاولى، ضمن اتحاد تطاوين ترشحه الى مجموعة التتويج بعد ان قلب تاخره امام ضيفه الترجي الرياضي بهدفين لكل من رائد بوشنيبة (39) ومحمد علي بن حمودة (54) الى تعادل ثمين 2-2 بفضل ثنائية محمود ديالو في الدقيقتين 74 و90. ومكنت نقطة التعادل ابناء المدرب محمد علي معالج من ضمان المركز الثالث برصيد 18 نقطة والحصول على نقطتي الحوافز بينما توقفت سلسلة انتصارات ابناء المدرب نبيل معلول الاربع المتتالية ليفرطوا في فرصة الارتقاء الى طليعة الترتيب خصوصا بعد تعادل المتصدر النجم الساحلي مع مضيفه هلال الشابة بلا اهداف في ملعب زويتن دون حضور جمهور.

وبقي فريق جوهرة الساحل متصدرا بمجموع 29 نقطة على بعد نقطة واحدة من فريق باب سويقة قبل جولة من نهاية المرحلة الاولى ليبقى التشويق على اشده في صراع الريادة والحصول على نقاط الحوافز الاربع. وفي المقابل اصبحت وضعية هلال الشابة اكثر تعقيدا في اسفل الجدول ب11 نقطة اذ يتعين عليه الانتصار في الجولة الختامية وانتظار نتائج بقية المقابلات لمعرفة مصيره في البقاء من عدمه.

وعلى ملعب 15 اكتوبر ببنزرت، عاد الملعب التونسي بثلاث نقاط ثمينة بتغلبه على مضيفه النادي البنزرتي 2-1. وبادر الضيوف بقص شريط الاهداف عبر حمزة الخضراوي منذ الدقيقة الخامسة قبل ان يدرك المحليون التعادل عن طريق الحسن كانتي في الدقيقة 29 لكن هيثم الجويني منح الفوز لابناء باردو في الدقيقة 61 من ركلة جزاء. وتنفس الملعب التونسي الصعداء بفضل هذا الفوز الاول تحت قيادة مدربه الجديد حمادي الدو بعد ان رفع رصيده الى 13 نقطة وبات قادرا حتى على التاهل لمجموعة التتويج في حين تلقى النادي البنزرتي ضربة موجعة في سعيه الى كسب رهان الترشح لدورة المراهنة على اللقب بعدما تراجع الى المركز السادس بنفس رصيد منافسه.

وحسم التعادل بهدف في كل شبكة المواجهة التي جمعت بين امل حمام سوسة وضيفه النادي الصفاقسي ليبقى مصير الفريقين في التاهل الى مجموعة التتويج مؤجلا للجولة الاخيرة. وكان ابناء المدرب نوفل شبيل في طريقهم نحو تحقيق الانتصار وقطع خطوة عملاقة نحو العبور الى مجموعة التتويج عندما تقدموا بهدف متاخر حمل توقيع محمد امين طريطر في الدقيقة 83 غير ان فريق عاصمة الجنوب في اول مباراة له تحت اشراف انيس بوجليان بعد حصول القطيعة مع المدرب السويسري موريسيو جاكوباتشي انتزع التعادل من ركلة جزاء جسمها اشرف الحباسي في الدقيقة 90 زائد 1. وانفرد امل حمام سوسة بالمركز الرابع برصيد 14 نقطة متقدما بفارق نقطة على ثلاثي المركز الخامس النادي الصفاقسي والملعب التونسي والنادي البنزرتي ليشتعل الصراع على اخر بطاقة للصعود الى مرحلة التتويج.

اما في المجموعة الثانية، فقد بقي النادي الافريقي ينتظر على ملعب حمادي العقربي برادس الى غاية الوقت بدل الضائع للخروج بالعلامة الكاملة في مباراته امام ضيفه مستقبل الرجيش بفضل هدف ادم مقرب في الدقيقة 90 زائد 8. واذ وقع ابناء سعيد السايبي رسميا على وثيقة مرورهم الى مجموعة التتويج بعدما رفعوا رصيدهم الى 21 نقطة في المركز الرابع فان مستقبل الرجيش تاكد رسميا من النزول الى الرابطة المحترفة الثانية اثر تجمد عداده عند 6 نقاط في المرتبة الاخيرة.

وفي قمة مقابلات الجولة على ملعب مصطفى بن جنات، افتك اتحاد بنقردان طليعة المجموعة الثانية من مضيفه والمتصدر السابق الاتحاد المنستيري بعدما تغلب عليه بهدف نظيف بامضاء القناص رفيق الكامرجي في الدقيقة 61 الذي عزز صدارته في ترتيب الهدافين ب11 هدفا. وقفز اتحاد بنقردان الى اعلى الترتيب ب26 نقطة بفارق الاهداف امام الاتحاد المنستيري بينما تراجع الاولمبي الباجي الى المركز الثالث بتعثره في مدينة المناجم امام نجم المتلوي بهدف دون رد سجله موالا شانس في الدقيقة 56. وتوقف رصيد الاولمبي الباجي عند 24 نقطة في المركز الثالث في الوقت الذي رفع نجم المتلوي رصيده الى 16 نقطة في المركز الخامس بالتساوي مع مستقبل سليمان الفائز على ضيفه اولمبيك سيدي بوزيد بفضل هدف برنار باباكار في الدقيقة 85 بعد ان كان اهدر نفس اللاعب ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الاول تصدى لها حارس اولمبيك سيدي بوزيد رامي الجريدي.