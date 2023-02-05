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الرابطة المحترفة الاولى (المرحلة الاولى) – النتائج والهدافون لمباريات الجولة الثالثة عشرة

2023/02/05 أهم الأخبار, المصدر مع وات, رياضة

في ما يلي النتائج والهدافون لمباريات الجولة الثالثة عشرة للمجموعتين الاولى والثانية ضمن المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي اقيمت اليوم الاحد

المجموعة الاولى
في ملعب 15 اكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي 1 الحسن كانتي (29)
الملعب التونسي 2 حمزة الخضراوي (5) هيثم الجويني (61 ض ج)

في ملعب بوعلي الحوار بحمام سوسة
امل حمام سوسة 1 محمد امين طريطر (83)
النادي الصفاقسي 1 اشرف الحباسي (90 زائد 1 ض ج)

في ملعب زويتن (دون حضور جمهور)
هلال الشابة صفر
النجم الساحلي صفر

في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوين 2 محمود ديالو (74 و90)
الترجي الرياضي 2 رائد بوشنيبة (39) محمد علي بن حمودة (54)

المجموعة الثانية
في ملعب سليمان البلدي
مستقبل سليمان 1 برنار باباكار (85)
اولمبيك سيدي بوزيد صفر

في ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي 1 ادم مقرب (90 زائد 8)
مستقبل الرجيش صفر

في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري صفر
اتحاد بنقردان 1 رفيق الكامرجي (61)

في ملعب المتلوي
نجم المتلوي 1 موالا شانس (56)
الاولمبي الباجي

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