عاجل/بعد منع بافون من السفر: الداخلية تكشف وتوضح..

نفت وزارة الداخلية تصريحات الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون والتي قال فيها “إنه تم منعه من السفر واتخاذ اجراء آس 17 في شأنه.”

وأوضحت الوزارة في تصريح لراديو الديوان ” أن الأمر يتعلق بضرورة تحيين بفون لوثائقه حتى تكون مطابقة لصفته الحالية وهو اجراء معمول به تجاه جميع المواطنين في كنف المساواة أمام القانون والتراتيب المعمول بها في اطار الاحترام للحقوق والحريات بحسب رد وزارة الداخلية.

وكان نبيل بفون الرئيس السابق للهيئة الانتخابات العليا المستقلة للانتخابات، قال في وقت سابق إنه منع من ممارسة مهنته الأصلية كعدل تنفيذ بعد ان تم رفض مطلب تقدم به لوزارة العدل.

وأضاف بفون، في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، بأنه تم أمس السبت، منعه من السفر بدعوى ان مهنته الحالية لا تتطابق مع مهنته المذكورة في جواز سفره كعضو هيئة منتخب ، وافا بأنه علم أنه مشمول باجراء اس 17