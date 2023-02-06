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متابعة للزلزال المدمر في تركيا وسوريا: أمريكا تدخل..#خبر_عاجل

2023/02/06 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر, تركيا, سوريا

وجّه الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وشركاء حكوميين اتحاديين آخرين، لتقييم خيارات الاستجابة للمناطق الأكثر تضررا في زلزال تركيا وسوريا.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان،وفق ما نقلته سكاي نيوز إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء التقارير المتعلقة بالزلزال المدمر.

وأضاف: “نحن على اتصال مع المسؤولين الأتراك لتقديم أي مساعدة، وسنواصل متابعة الوضع عن كثب بالتنسيق مع أنقرة”.

وكان معاون وزير الصحة السوري أحمد ضميرية قد أكد في تصريح لوكالة الأنباء السورية “سانا”، تسجيل 42 وفاة ونحو 200 إصابة في محافظات حلب وحماة واللاذقية وذلك في حصيلة غير نهائية نتيجة الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وبلغت قوته 7.9 درجة.

وذكرت وكالة إدارة الكوارث بتركيا، الإثنين، أن 76 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 440 آخرون في الزلزال المدمر، الذي هز عدة أقاليم جنوبي البلاد.

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