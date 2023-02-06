قبلي: تواصل فعاليات الدورة الثالثة لكرنفال الدراجة بدوز تحت شعار “الدراجة ثقافة واسلوب حياة”

تتواصل اليوم الاثنين، في يومها الثاني، بمدينة دوز من ولاية قبلي، فعاليات الدورة الثالثة لكرنفال الدراجة الذي تنظمه منذ امس الاحد جمعية “فجر الصحراء للدراجات”، بالشراكة مع الجامعة التونسية للدراجات ودور الشباب بدوز والقلعة وليماقس تحت شعار “الدراجة ثقافة واسلوب حياة”.

وافاد مدير الدورة وكاتب عام جمعية “فجر الصحراء للدراجات” العادية بدوز منعم حنيش “وات” بان هدف هذه التظاهرة تكريس ثقافة الدراجة لدى الناشئة وتفعيل السعي لتكون مدينة دوز مدينة للدراجة بامتياز تجسد التعايش السليم للمواطن في بيئة سليمة خالية من الضوضاء والتلوث، واشار الى ان انطلاقة الكرنفال، امس الاحد من ساحة الفنون وسط سوق الصناعات التقليدية بمدينة دوز، كانت عبر تنظيم “كرنفال كيدز” الخاص بالاطفال الدراجين (اعمارهم بين 4 و9 سنوات) ثم تنظيم الكرنفال المفتوح للدراجين من مختلف الاعمار من الجنسين وتنظيم سباق الدراجين العمالقة (من الفئة العمرية ما بين 50 و70 سنة).

واضاف ان اليوم الثاني من الكرنفال، اليوم الاثنين، يتميز بتنظيم سباق وطني للدراجات في اختصاص “الدراجة على الطريق” من تنظيم الجامعة التونسية للدراجات، الى جانب تنظيم نهائي البطولة المدرسية للتلاميذ الدراجين بربوع الجهة ليفسح المجال اثرها لتنظيم خرجة الى ربوع الصحراء باستعمال الدراجة تؤثثها جمعية “صحرتنا” بدوز

وتتخلل برنامج الدورة الثالثة من تظاهرة كرنفال الدراجة، عدة فقرات تنشيطية تؤمنها فرق الماجورات والدمى العملاقة الى جانب تنظيم لوحة “الحمام الزاجل” الذي يطلقه القائمون على هذه التظاهرة سنويا في رسالة سلام عالمية، فضلا عن تقديم عروض للفرق الشعبية والفلكلورية تتضمن لوحات لرقصة الزقايري، كما يتضمن برنامج الخرجة الى الصحراء تنظيم بعض اللوحات التي تجسد تعايش البدوي مع الصحراء خاصة منها لوحة تحضير “خبزة الملة “