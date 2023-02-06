عاجل/زلزال سوريا المدمر: ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى..

كشف مسؤول كبير في قطاع الصحة التابع للنظام السوري في تصريحات للتلفزيون الرسمي عن ارتفاع عدد قتلى زلزال سوريا الذي ضرب محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس، لأكثر من 230 قتيلاً و600 مصاب، وفق ما ذكرته وكالة رويترز، الإثنين 6 فيفري 2023.

بدورها أكدت وزارة الصحة التابعة للنظام السوري عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 237 وفاة و639 إصابة معظمها في اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس، فيما لا يزال الكثير من المواطنين السوريين عالقين تحت الأنقاض.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن زلزالاً قوياً أسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات في شمال وغرب سوريا في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، فيما تصدّت فرق الإنقاذ للأمطار الغزيرة والصقيع؛ بحثاً عن ناجين وسط أنقاض المباني المنهارة.

وكالات