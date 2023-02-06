باريس سان جيرمان يتصدر قائمة الأندية اعلى دفعا لاجور اللاعبين في البطولات الاوروبية الكبرى

تصدر باريس سان جيرمان الفرنسي قائمة الأندية اعلى دفعا لأجور اللاعبين في البطولات الأوروبية الكبرى لكرة القدم من خلال دفعه لفاتورة ضخمة بلغت 728 مليون يورو سنويا وفقا للتقرير الذي نشره موقع ‘سبورتون’ الفرنسي.

ويوضح هذا التقرير أن فريق ريال مدريد الإسباني يأتي في المركز الثاني خلف باريس سان جيرمان بفاتورة أجور تقدر بـ 519 مليون يورو متبوعا ببرشلونة الاسباني في المركز الثالث بكتلة أجور تقدر بـ 466 مليون يورو.

وفي ما يلي قائمة الاندية اعلى دفعا لأجور اللاعبين في أوروبا وفقاً لموقع “سبور تون” الفرنسي:

1- باريس سان جيرمان الفرنسي 728 مليون يورو

2- ريال مدريد الاسباني 519 مليون يورو

3- برشلونة الاسباني 466 مليون يورو

4- مانشستر يونايتد الانقليزي 454 مليون يورو

5- ليفربول الانقليزي 434 مليون يورو

6- مانشستر سيتي الانقليزي 418 مليون يورو

7- تشيلسي الانقليزي 403 مليون يورو

8- جوفنتوس الايطالي 336 مليون يورو

9- بايرن ميونيخ الالماني 324 مليون يورو

10- أتلتيكو مدريد الاسباني 256 مليون يورو