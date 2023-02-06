زلزال ثان يضرب تركيا والارتدادات تصل إلى هذه الدول..#خبر_عاجل

قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إنها قامت بتسجيل زلزال ثان مركزه كهرمان مرعش جنوب شرق البلاد بقوة 7.6 درجة ظهر الاثنين.

وأضافت أن الزلزال وقع على عمق سبعة كيلومترات وكان مركزه منطقة البستان في إقليم كهرمان مرعش.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين ضرب زلزال قوي ذات المنطقة مما أسفر عن آلاف القتلى والمصابين.

ونقلت وسائل إعلامية لبنانية وسورية وعراقية أن بعض السكان شعروا ظهر الإثنين بهزة أرضية جديدة.

وقالت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) إن هزة أرضية وقعت في دمشق واللاذقية وعدد من المحافظات.

ونقلت الوكالة عن المركز الوطني للزلازل أنه “سجلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في المركز الوطني للزلازل بوزارة النفط هزة أرضية بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر وعمق 2 كم الساعة 13:24 بالتوقيت المحلي وسط تركيا”.

وأهاب الدفاع المدني السوري بالسكان إخلاء الأبنية السكنية والتوجه للأماكن المفتوحة البعيدة عن الأبنية والإبلاغ عن العالقين تحت الأنقاض.

وكالات