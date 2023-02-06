متابعة/ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا..وأرقام مفزعة..

أعلنت السلطات التركية أنّ العدد الإجمالي لضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا فجر اليوم الاثنين، ارتفع إلى 1651 ضحية وآلاف المصابين في تركيا إضافة لتهدم 2818 بناية، وإنقاذ الألاف من تحت الأنقاض.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الزلزال خلف خسائر كبيرة، وأن السلطات استفرت كل الوسائل لتجاوز آثاره، مشيرا إلى أن الإحصاءات الأخيرة تفيد بأن قوة الزلزال بلغت 7.7 درجات على مقياس ريختر.

ومن جانبها أعلنت السلطات السورية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا إلى 1083 قتيلا، وأكثر من 1042 إصابة ونحو 2000 مفقود.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، أسقطت مبانٍ بشكل كامل وجزئي في 58 قرية وبلدة ومدينة في سورية غالبيتها ضمن مناطق شمال غرب سوريا، منها اللاذقية وحماة وحلب ضمن مناطق نفوذ النظام ومارع والباب وإعزاز وجنديرس، وسرمدا ومعرة مصرين ودركوش وحارم وعزمارين وزردنا وسلقين ورام حمدان وجسر الشغور، كما تسبب بأضرار في عموم مناطق شمال غرب سوريا.

وكالات