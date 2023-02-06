كارثة الزلزال المدمر بتركيا وسوريا: رئيس الجمهورية قيس سعيد يتدخل..

أمر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين، بإرسال مساعدات عاجلة لكلّ من سوريا وتركيا، على أن تتولى طائرات عسكرية نقل هذه المساعدات إلى البلدين الشقيقين، وذلك على إثر الزلزال المدمّر الذي ضربهما صباح اليوم، وأسفر عن خسائر بشرية ومادية هائلة.

وعبّرت تونس، في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، عن تضامنها التام مع أشقائها في كل من سوريا وتركيا، واستعدادها لتقديم يد العون، والمساهمة في دعم الجهود المبذولة في هذه الظروف الصعبة، من أجل تجاوز تداعيات هذه المأساة الإنسانية.

كما تقدمت بأخلص التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى عائلات الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين والجرحى، وراجية الله أن يحفظ الشعبين السوري والتركي الشقيقين من كلّ مكروه.

تجدر الاشارة، الى أن زلزالا بلغت قوته 7,8 درجات على مقياس ريختر، ضرب فجر اليوم جنوب تركيا، وامتدت اهتزازاته إلى شمال سوريا، مخلفا أكثر من 2300 قتيل في البلدين وإصابة الالاف، وهو الأعنف الذي يضرب المنطقة منذ أكثر من نصف قرن، حسب السلطات التركية. وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين تحت ركام البنايات والعمارات المهدمة.