بورصة تونس تختتم حصة الاثنين على منحى سلبي

اختتمت بورصة الاوراق المالية بتونس، حصة الاثنين، على منحى سلبي، ليتراجع مؤشرها المرجعي “توننداكس” بنسبة 18ر0 بالمائة ويبلغ مستوى 25ر8205 نقطة، مع حجم تبادل جملي ضئيل لم يتجاوز المليوني دينار (م د)، بحسب الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

وتصدر سهم شركة “أوروسيكل” قائمة الارتفاعات مع نهاية مبادلات الحصة مسجلا تطورا بنسبة 6 بالمائة ويبلغ سعر 650ر26 د متبوعا بسهم الشركة العصرية للخزف التي ارتفع سهمها بنحو 7ر3 بالمائة (840ر0 د).

في المقابل، تكبّد سهم الشبكة التونسية للسيارة والخدمات أعلى الخسائر لتتقلص قيمته بنسبة 9ر2 بالمائة ويقفل بسعر 5 د وسط حجم تبادل ناهز 20 ألف دينار.

واستقطب بنك التجاري اهتمام المستثمرين في البورصة ليحشد سهمه تبادلات بقيمة 282 ألف دينار ويتحسن سعره بنسبة 35ر0 بالمائة عند 640ر40 د.