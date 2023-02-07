كميّات الأمطار المسجلة بعدد من مناطق البلاد



سجلت عدّة مناطق من البلاد خلال الساعات 24 الأخيرة (من السابعة من صباح أمس الإثنين إلى السابعة من صباح الثلاثاء) نزول كميّات محدودة من الأمطار كان أهمّها بجومين والغزالة (13 مليمترا) وماطر (11 مليمترا) من ولاية بنزرت. في ما يلي هذه الكميّات بحساب المليمتر.

//ولاية تونس// تونس قرطاج 1 / سيدي بوسعيد 2 /

//ولاية بن عروس// بومهل 5 / فوشانة 1 / مقرين 9 / مرناق 2 / رادس 8 / الخليدية 2 / بن عروس 5 / حمام الأنف 7 / المحمدية 1 / بئر الباي 2 /

//ولاية منوبة// شواط 2 /

//ولاية بنزرت//منزل بورقيبة 6 / غزالة 13 / العزيب 6 / العالية 8 / أوتيك 4 / ماطر 11 / سجنان 4 / تينجة 8 / راس الجبل 8 / سيدي احمد 9 / غار الملح 5 / جومين 13 / بنزرت المدينة 8 /

//ولاية باجة// تستور 2 / عمدون 3 / تيبار 9 / تبرسق 4 / قبلاط 2 / مجاز الباب 2 / باجة المحطة 1 /

//ولاية نابل// نابل 4 / قليبية 8 /

//ولاية الكاف// الكاف 5 / ساقية سيدي يوسف 8 / السرس 1 / بوليفة 3 /

//ولاية زغوان// مقرن 1 /

//ولاية القيروان// القيروان 1 /

//ولاية جندوبة// غار الدماء 1 / عين دراهم 6 / بوسالم 1 /