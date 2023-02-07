الرابطة المحترفة الاولى: المجموعة الاولى تشد الانظار بحوارات محتدمة في سباقي التاهل الى مجموعة التتويج وتفادي النزول

سيكون التشويق على اشده غدا الاربعاء في ختام منافسات المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم خصوصا ضمن المجموعة الاولى حيث ستتراهن 5 اندية من اجل الظفر بالبطاقة المتبقاة المؤهلة لمرحلة التتويج وتجنب التدحرج الى الرابطة المحترفة الثانية او اللعب من اجل تفادي النزول بما ان فارق النقاط بين صاحب المركز الرابع امل حمام سوسة وهلال الشابة متذيل الترتيب لا يتجاوز 3 نقاط ما سيجعل كل المقابلات ذات رهان من درجة عالية.

وفي المقابل، تلوح مباريات المجموعة الثانية شكلية بعد ان باحت الجولة المنقضية بهوية الرباعي الذي سيلعب من اجل التتويج (اتحاد بنقردان والاتحاد المنستيري والاولمبي الباجي والنادي الافريقي) والفريق النازل الى الرابطة المحترفة الثانية بعد تاكد حصول مستقبل الرجيش على المركز الثامن والاخير وسيقتصر الرهان على نقاط الحوافز.

في المجموعة الاولى وبعد ان ضمنت اندية النجم الساحلي والترجي الرياضي واتحاد تطاوين تاهلها لخوض منافسات مرحلة التتويج، فان الصراع من اجل اقتطاع البطاقة الرابعة والاخيرة لاستكمال عقد الفرق الصاعدة الى مجموعة التتويج لا يزال منحصرا بين الرباعي امل حمام سوسة (14 نقطة) والنادي الصفاقسي والملعب التونسي والنادي البنزرتي (13 نقطة) في حين يتطلع هلال الشابة صاحب المركز الثامن والاخير ب11 نقطة الى كسب انتصار لتفادي النزول المباشر الى الرابطة الثانية.

وسيكون الملعب الاولمبي بسوسة مسرحا مع رهان على طرفي نقيض حيث سيعمل النجم الساحلي المتصدر ب28 نقطة على انهاء المرحلة الاولى بانتصار لضمان المركز الاول وبالتالي تامين 4 نقاط حوافز ستكون ذات فائدة معنوية هامة لفريق جوهرة الساحل خلال مرحلة التتويج معولا في ذلك على سابقيتي الارض والجمهور بينما تبدو الخيارات محدودة امام النادي البنزرتي صاحب المركز السابع ب13 نقطة اذ يتعين على الفريق تحت قيادة المدرب الجديد القديم سفيان الحيدوسي اثر الاستغناء عن خدمات خالد بن يحى تحقيق الفوز وانتظار نتائج بقية المقابلات لمعرفة مصيره في الترشح لمجموعة التتويج باعتبار ان اي نتيجة اخرى ستدخله في حسابات تفادي النزول.

ومن جانبه، يدخل الترجي الرياضي صاحب المرتبة الثانية ب27 نقطة مواجهته امام امل حمام سوسة الرابع ب14 نقطة برغبة الفوز لتدارك تعادله المخيب الاحد الماضي امام اتحاد تطاوين بعدما كان متقدما بفارق هدفين وذلك للدفاع عن حظوظه في حسم حوار الصدارة وخطف نقاط الحوافز الاربع المقترنة بضرورة تعثر المتصدر النجم الساحلي. وقد تشهد تشكيلة فريق باب سويقة بعض التحويرات لمنح عدد من العناصر الاساسية قسطا من الراحة باعتبار ان ابناء المدرب نبيل معلول سيكونون يوم السبت المقبل على موعد مع رهان كبير على ملعب حمادي العقربي برادس امام المريخ السوداني لحساب الجولة الاولى من منافسات المجموعة الرابعة لرابطة ابطال افريقيا الامر الذي قد يستغله امل حمام سوسة لتحقيق الانتصار لضمن مروره مباشرة الى مرحلة التتويج بغض النظر عن نتائج المقابلات الاخرى.

وستلقي حسابات النزول المباشر الى الرابطة المحترفة الثانية بظلالها على مقابلة ملعب الطيب المهيري بين النادي الصفاقسي الخامس ب13 نقطة وهلال الشابة متذيل الترتيب ب11 نقطة. وستكون المواجهة مفتوحة امام جميع الاحتمالات اذ يطمح صاحب الارض والجمهور الذي سجلت نتائجه تراجعا كبيرا مما ادى الى اقالة مدربه السويسري جاكوباتشي وتعويضه بانيس بوجلبان للخروج بالعلامة الكاملة وانتظار اخبار سارة من رادس تتمثل في تعثر امل حمام سوسة للعبور الى مجموعة التتويج باعتبار ان اي نتيجة اخرى ستكلف فريق عاصمة الجنوب غاليا اقلها اللعب من اجل تفادي النزول وهي حصيلة كارثية يصعب على جماهير النادي قبولها بينما سيكون الضيوف امام حتمية الانتصار لتفادي التدحرج الى الرابطة الثانية وضمان مركز ضمن مجموعة تفادي النزول.

ويستصيف الملعب التونسي على ارضية مصطفى بن جنات بالمنستير في ظل العقوبة المسلطة عليه اتحاد تطاوين في مباراة سيبذل فيها ابناء المدرب حمادي الدو قصارى جهدهم لمواصلة صحوتهم بعد انتصارهم الثمين في الجولة الفارطة خارج القواعد على النادي البنزرتي للدفاع عن اخر امالهم في المرور الى مجموعة التتويج لكن المهمة لن تكون يسيرة امام اتحاد تطاوين الذي ضمن تاهله لمرحلة التتويج كثالث المجموعة وسيعمل على البقاء في ديناميكية النتائج الايجابية قبل اقتحامه مسابقة الكاس من خلال الدور السادس عشر امام نجم المتلوي يوم الاحد المقبل.

وعلى خلاف المجموعة الاولى التي ستعرف مباريات جولتها الاخيرة للمرحلة الاولى ذروة الحماس والاثارة، فان مقابلات المجموعة الثانية تلوح هادئة بعد ان ضمنت اندية اتحاد بن قردان والاتحاد المنستيري والاولمبي الباجي والنادي الافريقي تاهلها الى مرحلة التتويج مقابل تدحرج مستقبل الرجيش الى الرابطة الثانية بينما ستخوض اندية مستقبل سليمان ونجم المتلوي واولمبيك سيدي بوزيد منافسات مرحلة تفادي النزول. وسيقتصر الرهان في المباريات على نقاط الحوافز سواء المتعلقة بمجموعة التتويج او مرحلة تفادي النزول.