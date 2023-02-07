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بعد منع بافون من السفر: فرع عدول المنفذين بتونس يصدر بلاغ هام..

2023/02/07 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعرب الفرع الجهوي للعدول المنفذين بتونس، عن رفضه عدم تمكين العدل المنفذ والرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون من مباشرة مهنته، ومنعه من السفر.

واعتبر الفرع في بيان له اليوم الثلاثاء 07 فيفري 2023، أن منع بفون من السفر هو خرق واضح للحقوق الأساسية المضمونة في الدساتير والمواثيق الدولية، معللنا تضامنه معه ووقوفه بجانبه والدفاع عنه.

وطالب فرع عدول المنفذين بتونس، وزارة العدل بتمكين نبيل بفون من استئناف نشاطه المهني والرجوع إلى مباشرة المهنة طبق القانون.

كما طالب وزارة الداخلية بتمكين بفون من ممارسة حقه في السفر.

وأعلن فرع عدول المنفذين استعداده لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية الكفيلة لإعادة حقوق نبيل بفون المنتهكة وفق نص البيان.

وكان نبيل بفون أكد أمس في تدخل له في برنامج ستوديو شمس، أن منعه من العمل والسفر لا علاقة له بأي شكاية.

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