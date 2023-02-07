بن عروس: استرجاع عقار فلاحي بمرناق يمسح أكثر من 45 هكتارا

استرجعت الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بولاية بن عروس، اليوم الثلاثاء، عقارا فلاحيا على ملك الدولة بجهة جبل الرصاص من معتمدية مرناق يمسح أكثر من 45 هكتارا بعد أن صدر في شأنه قرار مشترك بالاخلاء من قبل من وزيري أملاك الدولة والشؤون العقارية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

ووفقا لما أفاد به المهندس الطوبوغرافي بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة، معز البريني، في تصريح وكالة تونس إفريقيا للأنباء، فقد تمّ تنفيذ قرار الإخلاء طبقا للقرار عدد 361 والمتعلّق بإسقاط حق شركة الإحياء والتنمية الفلاحية “البذور” في تسوّغ الضيعة الدولية الفلاحية “جبل الرصاص 2″، واسترجاع العقار لحصول إخلالات في الشروط التعاقدية، وعدم إيفاء المتسوّغ بشروط الاستثمار في العقار الّذي ظلّ يشغله على امتداد حوالي 14 سنة.

ويتكوّن العقار المسترجع من حوالي 22 هكتارا من الزياتين، و19 هكتارا أراض بيضاء تشتمل على بيت للحراسة وبئر سطحية غير مجهزة، وأرض بيضاء على مساحة هكتار غير صالحة للزراعة، والباقي مساحات مستغلة بشكل عشوائي.

وبمجرد تسلّمها للعقار، وبعد إتمام الإجراءات القانونية، أحالت الإدارة الجهوية لأملاك الدولة العقار المسترجع لديوان الأراضي الدولية، في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية و فتح باب المشاركة للراغبين في ذلك من اجل إعادة توظيفه من جديد او عرضه على الراغبين في استغلاله من حاملي الشهائد العليا.