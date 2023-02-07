هام: اتفاق جديد بين تونس وايطاليا بخصوص الهجرة وتوفير فرص عمل..

قال وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي إن أكثر من 30 ألف تونسي هاجروا بطريقة شرعية وغير شرعية سنة 2022 مبيّنا أن 2500 تونسي هاجر خلال شهر جانفي الفارط وهي ارقام يجب مراجعة أسبابها حسب رأيه .

وبيّن الوزير في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم،اليوم الثلاثاء أنه تم الاتفاق مع سفير إيطاليا بتونس على التّعاون من أجل محاربة الهجرة غير الشرعية وتنظيم الهجرة المنظمة وذلك بدعم الجهات والمحليات ودفع التنمية فيها من خلال منوال تنموي ياخذ بعين الاعتبار البلديات والجهات.

وأشار الوزير انه تم الاتفاق مع الجهات الإيطالية من إجل تكوين الشباب وإتاحة فرص العمل في 900 شركة إيطالية بتونس أو انتداب متكونين للعمل في إيطاليا.