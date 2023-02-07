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زيادات مرتقبة في المحروقات والغاز..#خبر_عاجل

2023/02/07 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

قالت وزيرة الصناعة والطاقة نائلة نويرة القنجي في تصريح إعلامي اليوم الثلاثاء 7 فيفري 2023 على هامش ندوة صحفية عقدتها الوزارة أن مستوى الدعم على المحروقات بلغ مستوى قياسي بالتزامن مع بلوغ معدل سعر البرميل السنوي 105 دولار مما أدى إلى بلوغ مستوى دعم 7 ألاف و700 مليون دينار سنة 2022 مقابل 9 ألاف 900 مليون دينار مبرمجة وهو ما يبرز الضغط على ميزانية الدولة.

وأضافت الوزيرة أنه سيتم الترفيع في اسعار المحروقات و في أسعار الغاز وفق ما تم تنصيصه في قانون المالية لسنة 2023.

كما أشارت في ذات السياق أن هذه الزيادة جاءت لمواكبة متطلبات الوضع وفق تعبيرها.

 

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