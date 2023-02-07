سيدي بوزيد: تسجيل 520 مخالفة اقتصادية خلال شهر جانفي المنقضي

أسفرت 3098 زيارة ميدانية أداها، خلال شهر جانفي الماضي، 139 فريق مراقبة بالإدارة الجهوية للتجارة بسيدي بوزيد، إلى مختلف الفضاءات التجارية للبيع بالجملة والتفصيل، عن تسجيل 520 مخالفة، حسب ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات مبروك عبادة.

وأوضح عبادة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المخالفات توزّعت على قطاعات الخضر والغلال بـ137 مخالفة، والمواد الغذائية بـ228 مخالفة، والدواجن والبيض بـ39 مخالفة، والمطاعم والمقاهي بـ20 مخالفة، والمخابز والمرطبات بـ10 مخالفات، والتبغ بـ33 مخالفة.

وتعلّقت هذه المخالفات بالبيع بأسعار غير قانونية بـ51 مخالفة، والزيادة غير قانونية في الأسعار بـ131 مخالفة، وعدم إشهار الأسعار بـ129 مخالفة، وغياب الفوترة بـ99 مخالفة، والميترولوجيا بـ40 مخالفة، وإخفاء بضاعة بـ44 مخالفة.

كما تم حجز حوالي 28.2 طنّا من الخضر والغلال، و2100 بيضة، و17.5 طنّا من الفارينة المدعمة، و111 كلغ من من السكر، و50 لترا من الزيت النباتي المدعم، و35 طنّا من الجبس الصناعي، و400 علبة سجائر، و187 لترا من الحليب نصف الدسم، وفق ذات المصدر.

شوقي