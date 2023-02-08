تن هاغ : مانشستر يونايتد مشروع “طويل الأجل”

قال إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد إن لديه خطة طويلة الأجل لبناء ثقافة الفوز وتطوير اللاعبين في النادي. وتولى تن هاغ المسؤولية في أفريل 2022 خلفا للمدرب المؤقت رالف رانجنيك.

ويحتل الفريق المركز الثالث في البطولة الإنقليزية الممتازة متأخرا بثماني نقاط عن أرسنال المتصدر ولديه فرصة للفوز بأول لقب له منذ 2017 عندما يواجه نيوكاسل يونايتد في نهائي كأس الرابطة يوم 26 فيفري الجاري.

وقال تن هاغ للصحفيين “أخطط دائما للأمور على المدى الطويل. في كل فريق دربته كنت أفكر في العمل طويل المدى لبناء ثقافة الفوز وترسيخ طريقة اللعب وتطوير اللاعبين. أفكر دائما على المدى الطويل في التعاقدات وغيرها. لست هنا لمدة عام واحد، أنا (هنا) لفترة أطول، وأرى أنه مشروع طويل الأجل لكني لا أستطيع تحديد الفترة اللازمة”.

وسيستضيف مانشستر يونايتد منافسه ليدز في الدوري في وقت لاحق اليوم الأربعاء.